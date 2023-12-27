До Нового року в Харкові відбудеться ще одна сесія міськради – які є питання

Позачергова сесія Харківської міської ради призначена на п’ятницю, 29 грудня. Вона розпочнеться о 10:00 і традиційно пройде у дистанційному режимі. Відповідне розпорядження підписав мер Ігор Терехов.

На порядку денному – 13 питань та “Різне”. Серед них – дострокове припинення повноважень одного з депутатів та перейменування низки об’єктів топоніміки.

Ще одним питанням стане передача КНП “Міський психоневрологічний диспансер №3” із міської комунальної власності у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ та міст Харківської області.

Також обговорюватимуть внесення змін до програм:

– сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соцзахисту;

– розвитку цивільного захисту, підвищення рівня публічної безпеки та сприяння організації територіальної оборони;

– щодо реалізації рішень генерального плану м. Харкова;

– висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів.

Нагадаємо, на позачерговій сесії Харківської міськради 1 грудня депутати внесли зміни до бюджету міста на 2023 рік. Також усіх підприємців звільнили від плати за оренду комунального майна із 24 лютого по 30 вересня 2022 року. Для мобілізованих і тих, чий бізнес постраждав від обстрілів, пільга діятиме й надалі.