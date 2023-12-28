Главные новости Харькова 28.12: 9 атак россиян отбили на Купянском направлении
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
08:22
17 атак россиян и более 15 населенных пунктов Харьковщины под огнем россиян
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенным пунктам Харьковщины, в частности: Лосевка, Бочковое Чугуевского района; Красное Первое, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
ВСУ в течение суток отразили 17 атак врага возле Синьковки и Ивановки Купянского района.
В 15:10 оккупанты обстреляли село Куриловка Купянского района. Поврежден частный дом, линия электропередач. Без пострадавших.
Россияне штурмовали Синьковку и Ивановку на Харьковщине – Генштаб ВСУ
9 атак россиян отразили на Купянском направлении украинские защитники возле Синьковки и восточнее Ивановки Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ.
По Ивановке россияне также нанесли авиационные удары.
Под артиллерийским огнем оказались около 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: генштаб, главные новости, обстрел, Харьков., Харьковская область, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 08:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».".