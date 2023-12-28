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Россияне штурмовали Синьковку и Ивановку на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Происшествия 07:45   28.12.2023
Оксана Якушко
Россияне штурмовали Синьковку и Ивановку на Харьковщине – Генштаб ВСУ

9 атак россиян отразили на Купянском направлении украинские защитники возле Синьковки и восточнее Ивановки Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ.

По Ивановке россияне также нанесли авиационные удары.

Под артиллерийским огнем оказались около 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 07:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 атак россиян отразили на Купянском направлении украинские защитники возле Синьковки и восточнее Ивановки Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ.".