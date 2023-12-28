Россияне штурмовали Синьковку и Ивановку на Харьковщине – Генштаб ВСУ
9 атак россиян отразили на Купянском направлении украинские защитники возле Синьковки и восточнее Ивановки Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ.
По Ивановке россияне также нанесли авиационные удары.
Под артиллерийским огнем оказались около 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.
Читайте также: Помимо Синьковки на Харьковщине оккупанты атаковали Ивановку — Генштаб
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, атака, Генштаб ЗСУ, ивановка, купянское направление, обстрел, россияне, синьковка, Харьковскя область, харьковщина, штурм;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне штурмовали Синьковку и Ивановку на Харьковщине – Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 07:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 атак россиян отразили на Купянском направлении украинские защитники возле Синьковки и восточнее Ивановки Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ.".