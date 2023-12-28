Росіяни штурмували Синьківку й Іванівку ну Харківщині – Генштаб ЗСУ
9 атак росіян відбили на Куп’янському напрямку українські захисники біля Синьківки та східніше Іванівки Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Іванівка також зазнала авіаційних ударів.
Під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, атака, Генштаб ЗСУ, ивановка, купянское направление, обстріл, росіяни, синьковка, харківщина, Харьковскя область, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2023 в 07:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 атак росіян відбили на Куп’янському напрямку українські захисники біля Синьківки та східніше Іванівки Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ.".