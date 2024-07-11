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Удар КАБ по сельхозпредприятию на Харьковщине: появились фото последствий

Происшествия 09:00   11.07.2024
Оксана Горун
Удар КАБ по сельхозпредприятию на Харьковщине: появились фото последствий

На Харьковщине утром 11 июля под удар ВС РФ попало село Глушковка Купянского района, ранены четыре человека.

«Сегодня около шести утра враг нанес удары по сельскохозяйственному предприятию в с. Глушковка Куриловской громады Купянского района. Четверо работников ранены. Пострадал крупный рогатый скот. На открытом пространстве загорелась сухая солома на площади 150 кв. м», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

удар по Глушковке в Харьковской области 3

Спасатели сообщили, что тушили пожар под угрозой повторных обстрелов.

удар по Глушковке в Харьковской области

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2024 в 09:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине утром 11 июля под удар ВС РФ попало село Глушковка Купянского района, ранены четыре человека".