Утром по Харьковщине ударил КАБ: четверо пострадавших — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что под удар авиабомбы попало сельхозпредприятие в селе Глушковка Купянского района.

«11 июля 06:10 Купянский р-н, Куриловский ТГ, с. Глушковка, территория сельхозпредприятия. Обстрел КАБ. Пострадали четверо мужчин 43, 43, 44, 63 лет, один в тяжелом состоянии. Трое госпитализированы в медицинское учреждение, один мужчина отказался от госпитализации», — проинформировал начальник ХОВА.

Синегубов в сводке о последствиях обстрелов Харьковской области также сообщил о 60-летней женщине, которая погибла 10 июля в Слатино. Там повреждены частный дома и гараж, пострадал мужчина 70 лет.

В других случаях обстрелов обошлось без пострадавших, но есть разрушения. Так, БПЛА повредили энергооборудование 13 населенных пунктов в Богодуховском районе. Там все еще возобновляют электроснабжение. В Казачьей Лопани удар пришелся по зданию поссовета.