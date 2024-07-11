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Утром по Харьковщине ударил КАБ: четверо пострадавших — Синегубов

Происшествия 08:34   11.07.2024
Оксана Горун
Утром по Харьковщине ударил КАБ: четверо пострадавших — Синегубов Фото: Олег Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что под удар авиабомбы попало сельхозпредприятие в селе Глушковка Купянского района.

«11 июля 06:10 Купянский р-н, Куриловский ТГ, с. Глушковка, территория сельхозпредприятия. Обстрел КАБ. Пострадали четверо мужчин 43, 43, 44, 63 лет, один в тяжелом состоянии. Трое госпитализированы в медицинское учреждение, один мужчина отказался от госпитализации», — проинформировал начальник ХОВА.

Синегубов в сводке о последствиях обстрелов Харьковской области также сообщил о 60-летней женщине, которая погибла 10 июля в Слатино. Там повреждены частный дома и гараж, пострадал мужчина 70 лет.

В других случаях обстрелов обошлось без пострадавших, но есть разрушения. Так, БПЛА повредили энергооборудование 13 населенных пунктов в Богодуховском районе. Там все еще возобновляют электроснабжение. В Казачьей Лопани удар пришелся по зданию поссовета.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2024 в 08:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что под удар авиабомбы попало сельхозпредприятие в селе Глушковка Купянского района".