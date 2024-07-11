ISW: СОУ провели тактически значимые успешные контратаки на севере Харьковщины

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что украинские силы уже пытаются оспаривать инициативу на поле боя.

По мнению аналитиков, действия Сил обороны Украины подчеркивают, «что нынешнее состояние позиционной войны на линии фронта не является бесконечно стабильным».

«Прибытие западной помощи на линию фронта позволило украинским силам стабилизировать критические участки фронта, а украинские силы провели тактически значимые и успешные локализованные контратаки на севере Харьковской области и в направлении Кременной, начиная с середины мая 2024 года. Украинские силы пока не проводят контратаки в том масштабе, который необходим для перехвата инициативы на поле боя, но эти тактические украинские контратаки увеличивают издержки, которые несут российские войска за продолжение реализации своей медленной, мучительной теории наступления», — сообщает ISW в сводке за 10 июля.

Аналитики отметили, что украинские контратаки на севере Харьковской области заставили россиян перекидывать сюда подразделения с других направлений — в итоге они оказались на значительном расстоянии от мест, где теоретически находится их командование. Так, на Харьковщину, по данным ISW, перебросили части 810-й бригады морской пехоты (Черноморский флот) и батальон тактического командования, а, кроме того, группу из состава 9-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус так называемой «ДНР»). При этом другие подразделения 810-й и 9-й бригад остались в районе Крынок и Торецка. По мнению Института изучения войны, подобное развертывание различных частей бригад в разных регионах «является убедительным индикатором того, что российские силы начинают ощущать давление украинских контратак, подчеркивающих, что линия фронта не так статична, как ее оценивает Путин».

Кроме того, в ISW отметили высокий уровень потерь у оккупантов. В частности — недавнее сообщение ОТГВ «Харьков» о том, что россияне потеряли убитыми и ранеными на Харьковщине 91% личного состава, зашедшего в регион во время повторного вторжения в мае.

«Украинские и западные источники недавно сообщили, что 83-я воздушно-десантная бригада (ВДВ) понесла в Харьковской области настолько разрушительные потери, что больше не боеспособна. ISW не может независимо проверить ни украинские, ни западные оценки российских потерь, но недавнее увеличение количества сообщений о том, что целые российские подразделения становятся неэффективными в бою из-за потерь, подчеркивает тактику, на которую российские войска полагаются, чтобы следовать путинской теории медленного, постепенного достижения победы в Украине», — подытожили в Институте изучения войны.