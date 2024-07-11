ISW: СОУ провели тактично значущі успішні контратаки на півночі Харківщини

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що українські сили вже намагаються оскаржити ініціативу на полі бою.

На думку аналітиків, дії Сил оборони України наголошують, “що поточний стан позиційної війни вздовж лінії фронту не є нескінченно стабільним”.

“Прибуття західної допомоги на лінію фронту дозволило українським силам стабілізувати критичні ділянки фронту, а українські сили здійснили тактично важливі та успішні локалізовані контратаки на півночі Харківської області та в напрямку Кремінної, починаючи з середини травня 2024 року. Українські сили ще не проводять контратак у такому масштабі, який необхідний для захоплення ініціативи на полі бою, але ці тактичні українські контратаки збільшують витрати на російські сили через те, що вони продовжують дотримуватися своєї повільної, жорсткої теорії просування”, – повідомляє ISW у зведенні за 10 липня.

Аналітики зазначили, що українські контратаки на півночі Харківської області змусили росіян перекидати сюди підрозділи з інших напрямків – у результаті вони опинилися на значній відстані від місць, де теоретично перебуває їхнє командування. Так, на Харківщину, за даними ISW, перекинули частини 810-ї бригади морської піхоти (Чорноморський флот) та батальйон тактичного командування, а, крім того, групу зі складу 9-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус так званої “ДНР”). При цьому інші підрозділи 810-ї та 9-ї бригад залишилися в районі Кринок і Торецька. На думку Інституту вивчення війни, подібне розгортання різних частин бригад у різних регіонах “є переконливим індикатором того, що російські сили починають відчувати тиск українських контратак, які підкреслюють, що лінія фронту не така статична, як її оцінює Путін”.

Крім того, в ISW відзначили високий рівень втрат в окупантів. Зокрема – нещодавнє повідомлення ОТУВ “Харків” про те, що росіяни втратили вбитими та пораненими на Харківщині 91% особового складу, який зайшов до регіону під час повторного вторгнення у травні.

“Українські та західні джерела нещодавно повідомили, що 83-тя повітряно-десантна бригада (ВДВ) зазнала в Харківській області настільки руйнівних втрат, що більше не боєздатна. ISW не може незалежно перевірити ні українські, ні західні оцінки російських втрат, але нещодавнє збільшення кількості повідомлень про те, що цілі російські підрозділи стають неефективними в бою через втрати, підтверджує тактику, на яку російські війська покладаються, щоб наслідувати путінську теорію повільного, поступового досягнення перемоги в Україні”, — підсумували в Інституті вивчення війни.