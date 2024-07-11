Вранці по Харківщині вдарив КАБ: четверо постраждалих – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що під удар авіабомби потрапило сільгосппідприємство в Глушківці Куп’янського району.

“11 липня 06:10 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, с. Глушківка, територія сільгосппідприємства. Обстріл КАБ. Постраждали четверо чоловіків 43, 43, 44, 63 років, один у важкому стані. Троє госпіталізовані до медичного закладу, один чоловік відмовився від госпіталізації”, – поінформував начальник ХОВА.

Синєгубов у зведенні про наслідки обстрілів Харківської області також повідомив про 60-річну жінку, яка загинула 10 липня у Слатиному. Там пошкоджені приватний будинок і гараж, постраждав чоловік 70 років.

В інших випадках обстріли обійшлися без постраждалих, але є руйнування. Так, БПЛА пошкодили енергообладнання 13 населених пунктів у Богодухівському районі. Там досі відновлюють електропостачання. У Козачій Лопані удар прийшовся по будівлі селищної ради.