Удар КАБ по сільгосппідприємству на Харківщині: з’явилися фото наслідків

На Харківщині вранці 11 липня під удар ЗС РФ потрапило село Глушківка Куп’янського району, поранені чотири людини.

“Сьогодні близько шостої ранку ворог завдав ударів по сільськогосподарському підприємству у с. Глушківка Курилівської громади Куп’янського району. Четверо працівників поранено. Постраждала велика рогата худоба. На відкритому просторі зайнялась суха солома на площі 150 кв. м“, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники повідомили, що гасили пожежу під загрозою повторних обстрілів.