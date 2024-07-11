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Удар КАБ по сільгосппідприємству на Харківщині: з’явилися фото наслідків

Події 09:00   11.07.2024
Оксана Горун
Удар КАБ по сільгосппідприємству на Харківщині: з’явилися фото наслідків

На Харківщині вранці 11 липня під удар ЗС РФ потрапило село Глушківка Куп’янського району, поранені чотири людини.

Сьогодні близько шостої ранку ворог завдав ударів по сільськогосподарському підприємству у с. Глушківка Курилівської громади Куп’янського району. Четверо працівників поранено. Постраждала велика рогата худоба. На відкритому просторі зайнялась суха солома на площі 150 кв. м“, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

удар по Глушківці у Харківській області 3

Рятувальники повідомили, що гасили пожежу під загрозою повторних обстрілів.

удар по Глушківці у Харківській області

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2024 в 09:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині вранці 11 липня під удар ЗС РФ потрапило село Глушківка Куп’янського району, поранені чотири людини".