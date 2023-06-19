Россияне обстрелами подожгли хвойные леса на Харьковщине (фото)

19 июня в Купянском районе вследствие вражеских обстрелов произошло два пожара в хвойных лесах — неподалеку от сел Ковшаровка и Глушковка.

Загорелось около 11:30. Общая площадь лесных пожаров составляла около 6 гектаров. Горела трава и хвойная подстилка. Существовала угроза распространения пламени на частный сектор населенных пунктов, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Спасателям удалось оперативно потушить пожары и предотвратить распространение пламени на здания и сооружения, граничащие с хвойным лесом. Последний очаг возгорания был ликвидирован в 14:40. Жертв и пострадавших нет», — рассказали в ГСЧС.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области