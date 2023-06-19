Россияне обстрелами подожгли хвойные леса на Харьковщине (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
19 июня в Купянском районе вследствие вражеских обстрелов произошло два пожара в хвойных лесах — неподалеку от сел Ковшаровка и Глушковка.
Загорелось около 11:30. Общая площадь лесных пожаров составляла около 6 гектаров. Горела трава и хвойная подстилка. Существовала угроза распространения пламени на частный сектор населенных пунктов, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Спасателям удалось оперативно потушить пожары и предотвратить распространение пламени на здания и сооружения, граничащие с хвойным лесом. Последний очаг возгорания был ликвидирован в 14:40. Жертв и пострадавших нет», — рассказали в ГСЧС.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Читайте также: Враг подтянул силы и активно наступает на Купянском направлении — Маляр
Новости по теме:
Вы читали новость: «Россияне обстрелами подожгли хвойные леса на Харьковщине (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 19:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 июня в Купянском районе вследствие вражеских обстрелов произошло два пожара в хвойных лесах — неподалеку от сел Ковшаровка и Глушковка.".