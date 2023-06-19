Росіяни обстрілами підпалили хвойні ліси на Харківщині (фото)
19 червня у Куп’янському районі внаслідок ворожих обстрілів сталися дві пожежі у хвойних лісах – неподалік сіл Ківшарівка та Глушківка.
Зайнялося близько 11:30. Загальна площа лісових пожеж складала близько 6 гектарів. Горіла трава та хвойна підстилка. Існувала загроза поширення вогню на приватний сектор населених пунктів, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
“Рятувальникам вдалось оперативно загасити пожежі та запобігти поширенню полум’я на будівлі та споруди, що межували з хвойним лісом. Останній осередок займання було ліквідовано о 14:40. Жертв та постраждалих немає”, – розповіли в ДСНС.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 19:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 червня у Куп’янському районі внаслідок ворожих обстрілів сталися дві пожежі у хвойних лісах – неподалік сіл Ківшарівка та Глушківка.".