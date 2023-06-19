Live
  • Понеділок 19.06.2023
    • Харків
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.08
    • 🟢

Росіяни обстрілами підпалили хвойні ліси на Харківщині (фото)

Події 19:40   19.06.2023
Олена Нагорна
Росіяни обстрілами підпалили хвойні ліси на Харківщині (фото)

19 червня у Куп’янському районі внаслідок ворожих обстрілів сталися дві пожежі у хвойних лісах – неподалік сіл Ківшарівка та Глушківка.

Зайнялося близько 11:30. Загальна площа лісових пожеж складала близько 6 гектарів. Горіла трава та хвойна підстилка. Існувала загроза поширення вогню на приватний сектор населених пунктів, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

“Рятувальникам вдалось оперативно загасити пожежі та запобігти поширенню полум’я на будівлі та споруди, що межували з хвойним лісом. Останній осередок займання було ліквідовано о 14:40. Жертв та постраждалих немає”, – розповіли в ДСНС.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Читайте також: Ворог підтягнув сили та активно наступає на Куп’янському напрямку — Маляр

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Через смерть немовляти лікарка з пологового у Харкові отримала підозру
Через смерть немовляти лікарка з пологового у Харкові отримала підозру
19.06.2023
Ворог підтягнув сили й активно наступає на Куп’янському напрямку – Маляр
Ворог підтягнув сили й активно наступає на Куп’янському напрямку – Маляр
19.06.2023
Росіяни обстрілами підпалили хвойні ліси на Харківщині (фото)
Росіяни обстрілами підпалили хвойні ліси на Харківщині (фото)
19.06.2023
Двох солдатів ЗСУ кастрували росіяни у полоні. Бійців повернули під час обміну
Двох солдатів ЗСУ кастрували росіяни у полоні. Бійців повернули під час обміну
19.06.2023
Останні два тижні ворог дещо змінив свою тактику – Синєгубов
Останні два тижні ворог дещо змінив свою тактику – Синєгубов
19.06.2023
Чемпіонкою з армреслінгу стала Вікторія Ілюшина з Харкова
Чемпіонкою з армреслінгу стала Вікторія Ілюшина з Харкова
19.06.2023

Новини за темою:

08:10
Пожежа через обстріл на Харківщині охопила 1,5 га території – ДСНС
08:15
Через необережне поводження з вогнем горів будинок: ізюмчанин отримав опіки
07:47
ДСНС повідомила про пожежу в Куп’янську через ворожий обстріл
17:39
У Харкові судитимуть палія автомобіля, який підтримує рф
09:16
ДСНС повідомила про пожежу в Куп’янську через обстріл

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Росіяни обстрілами підпалили хвойні ліси на Харківщині (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 19:40;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 червня у Куп’янському районі внаслідок ворожих обстрілів сталися дві пожежі у хвойних лісах – неподалік сіл Ківшарівка та Глушківка.".