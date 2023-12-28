12 атак россиян отбили защитники возле Синьковки — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Россияне нанесли авиационные удары возле Петропавловки и Глушковки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Слобожанском направлении противник по артиллерии и минометам обстрелял населенные пункты Уды, Волчанск, Малая Волчья, Бударки, Каменка Харьковской области.
На Купянском направлении под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, атака, Генштаб ЗСУ, глушковка, синьковка, харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 19:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли авиационные удары возле Петропавловки и Глушковки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".