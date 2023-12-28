12 атак россиян отбили защитники возле Синьковки — Генштаб ВСУ

Россияне нанесли авиационные удары возле Петропавловки и Глушковки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении противник по артиллерии и минометам обстрелял населенные пункты Уды, Волчанск, Малая Волчья, Бударки, Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.