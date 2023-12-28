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12 атак россиян отбили защитники возле Синьковки — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:28   28.12.2023
Оксана Якушко
12 атак россиян отбили защитники возле Синьковки — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Россияне нанесли авиационные удары возле Петропавловки и Глушковки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении противник по артиллерии и минометам обстрелял населенные пункты Уды, Волчанск, Малая Волчья, Бударки, Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 19:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли авиационные удары возле Петропавловки и Глушковки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".