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12 атак росіян відбили захисники біля Синьківки – Генштаб ЗСУ

Події 19:28   28.12.2023
Оксана Якушко
12 атак росіян відбили захисники біля Синьківки – Генштаб ЗСУ

Росіяни завдали авіаційних ударів біля Петропавлівки та Глушківки Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник з артилерії та мінометів обстріляв населені пункти Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки, Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2023 в 19:28;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали авіаційних ударів біля Петропавлівки та Глушківки Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".