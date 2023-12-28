12 атак росіян відбили захисники біля Синьківки – Генштаб ЗСУ
Росіяни завдали авіаційних ударів біля Петропавлівки та Глушківки Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку противник з артилерії та мінометів обстріляв населені пункти Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки, Кам’янка Харківської області.
На Куп’янському напрямку під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, атака, Генштаб ЗСУ, глушковка, синьковка, харківщина, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2023 в 19:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали авіаційних ударів біля Петропавлівки та Глушківки Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".