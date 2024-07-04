Женщина погибла из-за вражеского обстрела села на Купянщине
Фото: Facebook Сергея Болвинова
Около 15:30 российские военные ударили по селу Глушковка Куриловской громады Купянского района. Погибла женщина.
Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Как рассказал главный следователь Харьковщины Сергей Болвинов, пожилая женщина погибла на собственном диване.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: глушковка, жінка, женщина, Купянский район, погибла, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 18:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15:30 российские военные ударили по селу Глушковка Куриловской громады Купянского района. Погибла женщина.".