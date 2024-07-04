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Женщина погибла из-за вражеского обстрела села на Купянщине

Происшествия 18:21   04.07.2024
Елена Нагорная
Женщина погибла из-за вражеского обстрела села на Купянщине Фото: Facebook Сергея Болвинова

Около 15:30 российские военные ударили по селу Глушковка Куриловской громады Купянского района. Погибла женщина.

Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Как рассказал главный следователь Харьковщины Сергей Болвинов, пожилая женщина погибла на собственном диване.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 18:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15:30 российские военные ударили по селу Глушковка Куриловской громады Купянского района. Погибла женщина.".