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Жінка загинула через ворожий обстріл села на Куп’янщині

Події 18:21   04.07.2024
Олена Нагорна
Жінка загинула через ворожий обстріл села на Куп’янщині Фото: фейсбук Сергія Болвінова

Близько 15:30 російські військові вдарили по селу Глушківка Курилівської громади Куп’янського району. Загинула жінка.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Як розповів головний слідчий Харківщини Сергій Болвінов, літня жінка загинула на власному дивані.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 18:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:30 російські військові вдарили по селу Глушківка Курилівської громади Куп’янського району. Загинула жінка".