Жінка загинула через ворожий обстріл села на Куп’янщині
Фото: фейсбук Сергія Болвінова
Близько 15:30 російські військові вдарили по селу Глушківка Курилівської громади Куп’янського району. Загинула жінка.
Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Як розповів головний слідчий Харківщини Сергій Болвінов, літня жінка загинула на власному дивані.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: глушковка, жінка, Купянский район, погибла, сінєгубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 18:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:30 російські військові вдарили по селу Глушківка Курилівської громади Куп’янського району. Загинула жінка".