Где на Харьковщине сегодня шли бои — оперативная информация Генштаба ВСУ
Иллюстративное фото 68-й ОАБр
Семь российских атак зафиксировал по состоянию на 16:00 в Харьковской области Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в сторону населенных пунктов Прилипка, Зеленое и Волчанск.
На Купянском направлении военные РФ пытаются продвигаться в районах Песчаного и Долгенького. Эти бои продолжаются.
Как сообщала МГ «Объектив», утром 9 февраля Генштаб ВСУ проинформировал, что за минувшие сутки россияне пытались прорваться в Харьковской области 22 раза. На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили восемь штурмов возле Волчанска, Старицы, Прилипки и Фиголовки, на Купянском – 14 штурмов в районе Купянска, Подолов, Петропавловки, Песчаного, Новоосиново, Новой Кругляковки и Новоплатоновки.
Читайте также: «Самый сложный вызов недели – энергетика» — Терехов об обстрелах Харькова
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, новости Харькова, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Где на Харьковщине сегодня шли бои — оперативная информация Генштаба ВСУ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 февраля 2026 в 17:13;