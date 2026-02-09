Live

Где на Харьковщине сегодня шли бои — оперативная информация Генштаба ВСУ

Фронт 17:13   09.02.2026
Елена Нагорная
Семь российских атак зафиксировал по состоянию на 16:00 в Харьковской области Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в сторону населенных пунктов Прилипка, Зеленое и Волчанск.

На Купянском направлении военные РФ пытаются продвигаться в районах Песчаного и Долгенького. Эти бои продолжаются.

Как сообщала МГ «Объектив», утром 9 февраля Генштаб ВСУ проинформировал, что за минувшие сутки россияне пытались прорваться в Харьковской области 22 раза. На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили восемь штурмов возле Волчанска, Старицы, Прилипки и Фиголовки, на Купянском – 14 штурмов в районе Купянска, Подолов, Петропавловки, Песчаного, Новоосиново, Новой Кругляковки и Новоплатоновки.

Автор: Елена Нагорная
