Де на Харківщині сьогодні точилися бої – оперативна інформація Генштабу ЗСУ

Сім російських атак зафіксував станом на 16:00 у Харківській області Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник п’ять разів атакував у бік населених пунктів Приліпка, Зелене та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку військові РФ намагаються просуватися в районах Піщаного та Довгенького. Ці бої тривають.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, вранці 9 лютого Генштаб ЗСУ поінформував, що минулої доби росіяни намагалися прорватися в Харківській області 22 рази. На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили вісім штурмів біля Вовчанська, Стариці, Приліпки та Фиголівки, на Куп’янському – зафіксували 14 штурмів у районі Куп’янська, Подолів, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Нової Кругляківки та Новоплатонівки.