«Найскладніший виклик тижня – енергетика» – Терехов про обстріли Харкова

За минулий тиждень ворог обстріляв Харків 22 рази, повідомив мер Ігор Терехов. Він зазначив, що росіяни били регулярно, майже щодня.

«І знову комбінував різні засоби ураження – були й удари з РСЗВ, й атаки різними типами БпЛА. Під вогнем опинилися Слобідський, Шевченківський, Салтівський та Холодногірський райони. Найголовніше – загиблих немає. Проте, на жаль, 11 осіб отримали поранення», – розповів міський голова.

Внаслідок ударів постраждав один із ринків міста. Серйозно дісталося й житлу. В одному з підʼїздів пошкодженого будинку вигоріли квартири з другого по п’ятий поверх.

«Тепловий контур комунальники закрили в першу ж добу. Найскладніший виклик тижня – знову енергетика. Ресурсу критично бракує. Усі харківʼяни відчувають на собі наслідки ворожих атак по енергогенерації. Адже коли зникає струм, це, відповідно, одразу впливає на водопостачання, опалення та транспорт», – підкреслив Терехов.

Тож, зазначив мер, КП «ХТМ» спільно з енергетиками працює у надважкому режимі 24/7.

Він також додав, що вперше за цю зиму розгорнули додаткові намети обігріву. Зараз уже працюють сім таких муніципальних точок у Шевченківському та Холодногірському районах. За потреби розгорнуть більше.

«Загальна тривалість тривог у Харкові склала 102 години. Це на третину менше, ніж по області, але небезпека нікуди не зникла. Тому прошу: не ігноруйте сирени, бережіть себе!», – звернувся мер.