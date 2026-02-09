«Самый сложный вызов недели – энергетика» — Терехов об обстрелах Харькова

За прошлую неделю враг обстрелял Харьков 22 раза, сообщил мэр Игорь Терехов. Он отметил, что россияне били регулярно, почти каждый день.

«И снова комбинировал разные средства поражения – были и удары с РСЗО, и атаки разными типами БпЛА. Под огнем оказались Слободской, Шевченковский, Салтовский и Холодногорский районы. Самое главное – погибших нет. Однако, к сожалению, 11 человек получили ранения», – рассказал городской голова.

В результате ударов пострадал один из рынков города. Серьезно досталось и жилью. В одном из подъездов поврежденного дома выгорели квартиры со второго по пятый этаж.

«Тепловой контур коммунальщики закрыли в первые сутки. Самый сложный вызов недели – снова энергетика. Ресурса критически не хватает. Все харьковчане ощущают на себе последствия вражеских атак по энергогенерации. Ведь когда исчезает ток, это соответственно сразу влияет на водоснабжение, отопление и транспорт», — подчеркнул Терехов.

Поэтому, отметил мэр, КП «ХТС» совместно с энергетиками работает в сверхтяжелом режиме 24/7.

Он также добавил, что впервые за эту зиму развернули дополнительные палатки обогрева. Сейчас уже работает семь таких муниципальных точек в Шевченковском и Холодногорском районах. При необходимости развернут больше.

«Общая продолжительность тревог в Харькове составила 102 часа. Это на треть меньше, чем по области, но опасность никуда не исчезла. Поэтому прошу: не игнорируйте сирены, берегите себя!», — обратился мэр.