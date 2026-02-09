Live

«Самый сложный вызов недели – энергетика» — Терехов об обстрелах Харькова

Общество 16:44   09.02.2026
Виктория Яковенко
«Самый сложный вызов недели – энергетика» — Терехов об обстрелах Харькова Фото: Игорь Терехов

За прошлую неделю враг обстрелял Харьков 22 раза, сообщил мэр Игорь Терехов. Он отметил, что россияне били регулярно, почти каждый день.

«И снова комбинировал разные средства поражения – были и удары с РСЗО, и атаки разными типами БпЛА. Под огнем оказались Слободской, Шевченковский, Салтовский и Холодногорский районы. Самое главное – погибших нет. Однако, к сожалению, 11 человек получили ранения», – рассказал городской голова.

В результате ударов пострадал один из рынков города. Серьезно досталось и жилью. В одном из подъездов поврежденного дома выгорели квартиры со второго по пятый этаж.

«Тепловой контур коммунальщики закрыли в первые сутки. Самый сложный вызов недели – снова энергетика. Ресурса критически не хватает. Все харьковчане ощущают на себе последствия вражеских атак по энергогенерации. Ведь когда исчезает ток, это соответственно сразу влияет на водоснабжение, отопление и транспорт», — подчеркнул Терехов.

Поэтому, отметил мэр, КП «ХТС» совместно с энергетиками работает в сверхтяжелом режиме 24/7.

Он также добавил, что впервые за эту зиму развернули дополнительные палатки обогрева. Сейчас уже работает семь таких муниципальных точек в Шевченковском и Холодногорском районах. При необходимости развернут больше.

«Общая продолжительность тревог в Харькове составила 102 часа. Это на треть меньше, чем по области, но опасность никуда не исчезла. Поэтому прошу: не игнорируйте сирены, берегите себя!», — обратился мэр.

Читайте также: Били ракеты, РСЗО, КАБы и БпЛА: последствия ударов по Харьковщине за неделю

Автор: Виктория Яковенко
