Били ракеты, РСЗО, КАБы и БпЛА: последствия ударов по Харьковщине за неделю
В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись по меньшей мере 59 населенных пунктов области, в том числе город Харьков, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрелов пострадали четыре человека погибли, в том числе 10-летний мальчик. Пострадали 39 человек, в том числе трое детей: 5-месячный мальчик, 10-летняя девочка и 17-летняя девушка.
По данным Синегубов, враг выпустил на регион пять ракет, пять РСЗО, 24 КАБ, 54 БпЛА типа «Герань-2», четыре БпЛА типа «Ланцет», 12 БпЛА типа «Молния», 22 FPV-дроны, тип еще 83 беспилотников устанавливают.
Синегубов отметил, что больше всего пострадала гражданская инфраструктура Харьковского района, где повреждены 37 частных домов, семь автомобилей, фельдшерский пункт, школа, три хозяйственных постройки.
Существенные повреждения — в Изюмском районе: 21 частный дом, железнодорожная инфраструктура, заведение культуры, две хозяйственные постройки, четыре автомобиля.
В Харькове армия РФ повредила восемь многоквартирных домов, частный дом, энергосети, торговые павильоны, складское помещение, остановку транспорта, два автомобиля.
