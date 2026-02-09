Били ракети, РСЗВ, КАБи та БпЛА: наслідки ударів по Харківщині за тиждень

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 59 населених пунктів області, зокрема місто Харків, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей загинули, зокрема 10-річний хлопчик. Постраждали 39 людей, серед них троє дітей: 5-місячний хлопчик, 10-річна дівчинка і 17-річна дівчина.

За даними Синєгубов, ворог випустив на регіон п’ять ракет, п’ять РСЗВ, 24 КАБи, 54 БпЛА типу «Герань-2», чотири БпЛА типу «Ланцет», 12 БпЛА типу «Молнія», 22 FPV-дрони, тип ще 83 безпілотників встановлюють.

Синєгубов зазначив, що найбільше постраждала цивільна інфраструктура Харківського району, де пошкоджено 37 приватних будинків, сім автомобілів, фельдшерський пункт, школа, три господарчі споруди.

Суттєві пошкодження — в Ізюмському районі: 21 приватний будинок, залізнична інфраструктура, заклад культури, дві господарчі споруди, чоотири автомобілі.

У Харкові армія РФ пошкодила вісім багатоквартирних будинків, приватний будинок, енергомережі, торгівельні павільйони, складське приміщення, зупинку транспорту, два авто.