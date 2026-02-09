Live

Били ракети, РСЗВ, КАБи та БпЛА: наслідки ударів по Харківщині за тиждень

Суспільство 15:26   09.02.2026
Вікторія Яковенко
Били ракети, РСЗВ, КАБи та БпЛА: наслідки ударів по Харківщині за тиждень Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 59 населених пунктів області, зокрема місто Харків, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей загинули, зокрема 10-річний хлопчик. Постраждали 39 людей, серед них троє дітей: 5-місячний хлопчик, 10-річна дівчинка і 17-річна дівчина.

За даними Синєгубов, ворог випустив на регіон п’ять ракет, п’ять РСЗВ, 24 КАБи, 54 БпЛА типу «Герань-2», чотири БпЛА типу «Ланцет», 12 БпЛА типу «Молнія», 22 FPV-дрони, тип ще 83 безпілотників встановлюють.

Синєгубов зазначив, що найбільше постраждала цивільна інфраструктура Харківського району, де пошкоджено 37 приватних будинків, сім автомобілів, фельдшерський пункт, школа, три господарчі споруди.

Суттєві пошкодження — в Ізюмському районі: 21 приватний будинок, залізнична інфраструктура, заклад культури, дві господарчі споруди, чоотири автомобілі.

У Харкові армія РФ пошкодила вісім багатоквартирних будинків, приватний будинок, енергомережі, торгівельні павільйони, складське приміщення, зупинку транспорту, два авто.

удар по Харьковщине за неделю
Фото: Олег Синєгубов

Читайте також: По Харкову вдарили БпЛА: один не здетонував, другий– влучив у дах СТО

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Найскладніший виклик тижня – енергетика» – Терехов про обстріли Харкова
«Найскладніший виклик тижня – енергетика» – Терехов про обстріли Харкова
09.02.2026, 16:44
Били ракети, РСЗВ, КАБи та БпЛА: наслідки ударів по Харківщині за тиждень
Били ракети, РСЗВ, КАБи та БпЛА: наслідки ударів по Харківщині за тиждень
09.02.2026, 15:26
«Ми протримались». Сильні морози відступають, коли буде плюсова погода
«Ми протримались». Сильні морози відступають, коли буде плюсова погода
09.02.2026, 14:23
По Харкову вдарили БпЛА: один не здетонував, другий– влучив у дах СТО
По Харкову вдарили БпЛА: один не здетонував, другий– влучив у дах СТО
09.02.2026, 14:34
Передавав в РФ дані про стан ТЕЦ-5: справа харків’янина – у суді
Передавав в РФ дані про стан ТЕЦ-5: справа харків’янина – у суді
09.02.2026, 12:34
Новини Харкова — головне 9 лютого: РФ просунулась, удар по місту
Новини Харкова — головне 9 лютого: РФ просунулась, удар по місту
09.02.2026, 16:47

Новини за темою:

09.02.2026
По Харкову вдарили БпЛА: один не здетонував, другий– влучив у дах СТО
09.02.2026
Загинув 10-річний хлопчик: вночі РФ атакувала область (доповнено)
08.02.2026
Сьогодні вранці росіяни скинули авіабомбу на Козачу Лопань
08.02.2026
Золочівська громада під ударами: били КАБами та БпЛА
08.02.2026
Про наслідки російських атак на Харківщині повідомив Синєгубов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Били ракети, РСЗВ, КАБи та БпЛА: наслідки ударів по Харківщині за тиждень», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2026 в 15:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 59 населених пунктів області, зокрема місто Харків, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.".