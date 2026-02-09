«У мріях і снах» – СОУ про заяву РФ щодо захоплення Глушківки на Харківщині

Live

Фронт 18:30   09.02.2026
Олена Нагорна
Російські війська не лише не контролюють село Глушківка Куп’янського району, а й не присутні в ньому навіть у формі малої інфільтрації, наголосили в Угрупуванні об’єднаних сил, коментуючи заяву міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова щодо захоплення цього населеного пункту.

Згідно із публікацією Міноборони РФ, Бєлоусов навіть привітав “зі звільненням” Глушківки командування та особовий склад 26-го танкового полку.

“До населених пунктів, “захоплених” генералами РФ у мріях, снах та доповідях нагору, окрім Куп’янська та Куп’янська-Вузлового додалося селище Глушківка Харківської області”, – прокоментували ці заяви в Угрупованні об’єднаних сил.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, вранці 9 лютого аналітики проекту Deep State оновили карту бойових дій, згідно з якою військові РФ окупували нові території у районі Тихого – населений пункт розташований на північному сході від Вовчанська.

