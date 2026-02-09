«У мріях і снах» – СОУ про заяву РФ щодо захоплення Глушківки на Харківщині
Російські війська не лише не контролюють село Глушківка Куп’янського району, а й не присутні в ньому навіть у формі малої інфільтрації, наголосили в Угрупуванні об’єднаних сил, коментуючи заяву міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова щодо захоплення цього населеного пункту.
Згідно із публікацією Міноборони РФ, Бєлоусов навіть привітав “зі звільненням” Глушківки командування та особовий склад 26-го танкового полку.
“До населених пунктів, “захоплених” генералами РФ у мріях, снах та доповідях нагору, окрім Куп’янська та Куп’янська-Вузлового додалося селище Глушківка Харківської області”, – прокоментували ці заяви в Угрупованні об’єднаних сил.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, вранці 9 лютого аналітики проекту Deep State оновили карту бойових дій, згідно з якою військові РФ окупували нові території у районі Тихого – населений пункт розташований на північному сході від Вовчанська.
Читайте також: Де на Харківщині сьогодні точилися бої — оперативна інформація Генштабу ЗСУ
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: глушковка, Купянский район, новини Харкова, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««У мріях і снах» – СОУ про заяву РФ щодо захоплення Глушківки на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2026 в 18:30;