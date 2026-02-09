Погиб 10-летний мальчик, пострадала девочка: ночью враг атаковал область БпЛА
Ночью 9 февраля россияне выпустили беспилотники по Богодухову, Золочеву и Малоданиловской громаде.
По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, россияне ударили БпЛА по частному сектору в Богодухове.
«Одно из попаданий произошло по жилому дому, полностью разрушенному. Произошел пожар на площади 50 квадратных метров. Из-под завалов извлечены тела двух погибших: женщины и 10-летнего мальчика. Еще три человека пострадали», – рассказали спасатели.
А около 03:40 зафиксировали «прилет» БпЛА типа «Шахед» по Золочеву, пишет издание «Заря».
«В результате попадания частично повреждены здание предприятия, гражданский автомобиль, двухэтажный многоквартирный дом и помещения трех магазинов. Пострадала девушка 2008 года рождения — у нее зафиксирована острая реакция на стресс», – сообщил начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.
Досталось и Малоданиловской громаде. По селу Лужок прилетел беспилотник – пострадавших трое.
«Повреждены десять жилых домов и четыре автомобиля. Выбиты окна, кровли, заборы и разрушены вспомогательные сооружения», – написал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.
