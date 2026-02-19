Есть ли в Харькове дефицит топлива, ответили в мэрии

В пресс-службе мэрии сообщили, что на данные момент в городе работают 143 автозаправочные станции разных сетей.

Автозаправочные станции работают во всех районах Харькова. В том числе – и в наиболее пострадавших от российских обстрелов. На автозаправках доступны бензин, дизельное топливо и газ.

«Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, дефицита топлива в городе нет. Кроме того, на многих автозаправочных комплексах работают магазины и кафе», – отметили в горсовете.

Также все 143 станции обеспечены генераторами – на случай отключения света.