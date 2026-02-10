Live

БпЛА вдарив по АЗС на Харківщині: є постраждалий, сталася пожежа (фото)

Події 14:07   10.02.2026
Вікторія Яковенко
Фото: ДСНС України

10 лютого об 11:40 армія РФ атакувала FPV-дроном АЗС у селищі Золочів.

Внаслідок удару закриту вибухову травму, акубаротравму отримав 48-річний чоловік. Його шпиталізували, повідомив МГ «Об’єктив» начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

У ДСНС України розповіли, що внаслідок влучання на АЗС сталася пожежа. Рятувальники оперативно загасили загоряння.

«На місці події під постійною загрозою повторних ворожих обстрілів працювали пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, а також медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади», – додали в ДСНС.

удар по АЗС на Харьковщине
Фото: ДСНС України
удар по АЗС на Харьковщине
Фото: ДСНС України

Нагадаємо, сьогодні у селі Оскіл ворожий БпЛА вдарив по машині, яка розвозила хліб мешканцям Піско-Радківського старостинського округу. Внаслідок атаки постраждав виконуючий обов’язки старости Сергій Нікоріч, пишуть у Борівській селищній раді.

Читайте також: У прокуратурі показали наслідки вечірнього удару по Харкову (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
