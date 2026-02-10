Live

Ворожий БпЛА атакував авто з хлібом на Харківщині: постраждав в.о. старости

Суспільство 12:49   10.02.2026
Вікторія Яковенко
Ворожий БпЛА атакував авто з хлібом на Харківщині: постраждав в.о. старости Фото: Борівська селищна рада

Сьогодні, 10 лютого, у селі Оскіл російський дрон вдарив по машині, яка розвозила хліб мешканцям Піско-Радківського старостинського округу.

Внаслідок атаки постраждав виконуючий обов’язки старости Сергій Нікоріч, пишуть у Борівській селищній раді.

«Унаслідок удару автомобіль згорів. Сергій Миколайович отримав незначні поранення. На щастя, загрози життю немає. Цей черговий воєнний злочин російських військ вкотре свідчить про цілеспрямовані атаки на цивільних та тих, хто забезпечує життєдіяльність громади», – йдеться у повідомленні.

атака на авто на Харьковщине
Фото: Борівська селищна рада

Нагадаємо, вранці голова ХОВА Олег Синєгубоів інформував, що за добу росіяни обстріляли Харків та дев’ять населених пунктів області. У селищі Золочів постраждали 44-річний чоловік, 35-річна жінка, два 3-річні і 6-річний хлопчики; у селі Дубівка постраждала 68-річна жінка.

Читайте також: Що зі світлом на Харківщині: знеструмлена низка громад, причини різні

Автор: Вікторія Яковенко
