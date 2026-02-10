Ворожий БпЛА атакував авто з хлібом на Харківщині: постраждав в.о. старости

Сьогодні, 10 лютого, у селі Оскіл російський дрон вдарив по машині, яка розвозила хліб мешканцям Піско-Радківського старостинського округу.

Внаслідок атаки постраждав виконуючий обов’язки старости Сергій Нікоріч, пишуть у Борівській селищній раді.

«Унаслідок удару автомобіль згорів. Сергій Миколайович отримав незначні поранення. На щастя, загрози життю немає. Цей черговий воєнний злочин російських військ вкотре свідчить про цілеспрямовані атаки на цивільних та тих, хто забезпечує життєдіяльність громади», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці голова ХОВА Олег Синєгубоів інформував, що за добу росіяни обстріляли Харків та дев’ять населених пунктів області. У селищі Золочів постраждали 44-річний чоловік, 35-річна жінка, два 3-річні і 6-річний хлопчики; у селі Дубівка постраждала 68-річна жінка.