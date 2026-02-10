У прокуратурі показали наслідки вечірнього удару по Харкову (фото)

У Харківській облпрокуратурі нагадали, що напередодні близько 22:25 по Харкову вдарив БпЛА типу “Молния”.

“Приліт” зафіксували у Шевченківському районі біля об’єкта критичної інфраструктури. Внаслідок удару пошкоджені авто, також вилетіли вікна в багатоповерхівках.

“Крім того, орієнтовно о 22:00 збройні сили рф завдали авіаудару по селу Цупівка. Пошкоджено домоволодіння”, – написали в прокуратурі.

Нагадаємо, близько 22:20 9 лютого військові РФ атакували БпЛА «Молния» Шевченківський район Харкова. Удар прийшовся поблизу житлових будинків — пошкоджені кілька автомобілів та вибиті вікна у п’ятиповерхівках навколо місця «прильоту». Незадовго до цього моніторингові канали попереджали про БПЛА «Молния» над Олексіївкою. Інформація про постраждалих не надходила.