Події 09:49   10.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харківській облпрокуратурі нагадали, що напередодні близько 22:25 по Харкову вдарив БпЛА типу “Молния”. 

“Приліт” зафіксували у Шевченківському районі біля об’єкта критичної інфраструктури. Внаслідок удару пошкоджені авто, також вилетіли вікна в багатоповерхівках.

Обстріл Харкова та Цупівки 10 лютого 2025

“Крім того, орієнтовно о 22:00 збройні сили рф завдали авіаудару по селу Цупівка. Пошкоджено домоволодіння”, – написали в прокуратурі.

Нагадаємо, близько 22:20 9 лютого військові РФ атакували БпЛА «Молния» Шевченківський район Харкова. Удар прийшовся поблизу житлових будинків — пошкоджені кілька автомобілів та вибиті вікна у п’ятиповерхівках навколо місця «прильоту». Незадовго до цього моніторингові канали попереджали про БПЛА «Молния» над Олексіївкою. Інформація про постраждалих не надходила.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
У прокуратурі показали наслідки вечірнього удару по Харкову (фото)
