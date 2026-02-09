Live

Вибух у Харкові: Терехов підтвердив «приліт» БпЛА «Молния» біля будинків

Події 22:48   09.02.2026
Олена Нагорна
Вибух у Харкові: Терехов підтвердив «приліт» БпЛА «Молния» біля будинків БпЛА “Молния”. Ілюстративне фото. Джерело: reibert.info

Близько 22:20 9 лютого військові РФ атакували БпЛА «Молнія» Шевченківський район Харкова. Інформація про постраждалих на цей час не надходила.

Оновлено о 22:48. Удар прийшовся неподалік житлових будинків – пошкоджено кілька авто та вибиті вікна у пʼятиповерхівках навколо місця “прильоту”.

22:40. Вибух пролунав у Харкові о 22:23. Незадовго до цього моніторингові канали попереджали про БпЛА “Молния” над Олексіївкою.

Мер Ігор Терехов підтвердив, що росіяни завдали удару БпЛА «Молния» по Шевченківському району. Деталі з’ясовують.

На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.

Повітряна тривога у Харкові триває з 21:15 через загрозу застосування КАБів.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 10-річного хлопчика разом із мамою вбив російський БпЛА у Богодухові. Удару завдали близько 4:00 9 лютого по приватному будинку. Він повністю зруйнований. Окрім двох загиблих виявили трьох постраждалих. Це літні чоловік та жінка, а також чоловік 22 років, повідомила облпрокуратура. По Шевченківському району Харкова 9 лютого прилетіли дві «молнии» . Одна не вибухнула, інша вибухнула на даху СТО. Минулося без постраждалих.

Читайте також: «У мріях і снах» – СОУ про заяву РФ щодо захоплення Глушківки на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
09.02.2026, 22:48
