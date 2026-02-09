Взрыв в Харькове: Терехов подтвердил «прилет» БпЛА «Молния» недалеко от домов
Около 22:20 9 февраля военные РФ атаковали БпЛА «Молния» Шевченковский район Харькова. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.
Обновлено в 22:48. Удар пришелся недалеко от жилых домов — повреждены несколько автомобилей и выбиты окна в пятиэтажках вокруг места «прилета».
22:40. Взрыв прогремел в Харькове в 22:23. Незадолго до этого мониторинговые каналы предупреждали о БпЛА «Молния» над Алексеевкой.
Мэр Игорь Терехов подтвердил, что россияне нанесли удар БпЛА «Молния» по Шевченковскому району. Детали выясняют.
На данный момент информация о пострадавших не поступала.
Воздушная тревога в Харькове длится с 21:15 в связи с угрозой применения КАБов.
Как сообщала МГ «Объектив», 10-летнего мальчика вместе с мамой убил российский БпЛА в Богодухове. Удар нанесли около 4:00 9 февраля по частному дому. Он полностью разрушен. Кроме двух погибших обнаружили трех пострадавших. Это пожилые мужчина и женщина, а также мужчина 22 лет, сообщила облпрокуратура. По Шевченковскому району Харькова 9 февраля прилетели две «Молнии». Одна не взорвалась, другая взорвалась на крыше СТО. Обошлось без пострадавших.
