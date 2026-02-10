В прокуратуре показали последствия вечернего удара по Харькову (фото)

В Харьковской облпрокуратуре напомнили, что накануне около 22:25 по Харькову ударил БпЛА типа «Молния».

«Прилет» зафиксировали в Шевченковском районе около объекта критической инфраструктуры. В результате удара повреждены авто, также вылетели окна в близлежащих многоэтажках.

«Кроме того, ориентировочно в 22:00 вооруженные силы России нанесли авиаудара по селу Цуповка. Повреждены домовладения», – написали в прокуратуре.

Напомним, около 22:20 9 февраля военные РФ атаковали БпЛА «Молния» Шевченковский район Харькова.Удар пришелся недалеко от жилых домов — повреждены несколько автомобилей и выбиты окна в пятиэтажках вокруг места «прилета». Незадолго до этого мониторинговые каналы предупреждали о БпЛА «Молния» над Алексеевкой. Информация о пострадавших не поступала.