В прокуратуре показали последствия вечернего удара по Харькову (фото)
В Харьковской облпрокуратуре напомнили, что накануне около 22:25 по Харькову ударил БпЛА типа «Молния».
«Прилет» зафиксировали в Шевченковском районе около объекта критической инфраструктуры. В результате удара повреждены авто, также вылетели окна в близлежащих многоэтажках.
«Кроме того, ориентировочно в 22:00 вооруженные силы России нанесли авиаудара по селу Цуповка. Повреждены домовладения», – написали в прокуратуре.
Напомним, около 22:20 9 февраля военные РФ атаковали БпЛА «Молния» Шевченковский район Харькова.Удар пришелся недалеко от жилых домов — повреждены несколько автомобилей и выбиты окна в пятиэтажках вокруг места «прилета». Незадолго до этого мониторинговые каналы предупреждали о БпЛА «Молния» над Алексеевкой. Информация о пострадавших не поступала.
Читайте также: Цветы на День влюбленных обойдутся харьковчанам дороже, чем в прошлом году
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака РФ, обстрел, прилет, прокуратура, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В прокуратуре показали последствия вечернего удара по Харькову (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 10 февраля 2026 в 09:49;