Live

Цветы на День влюбленных обойдутся харьковчанам дороже, чем в прошлом году

Общество 09:38   10.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Цветы на День влюбленных обойдутся харьковчанам дороже, чем в прошлом году Фото: ХГС

В пресс-службе Харьковской мэрии рассказали, что в сравнении в прошлым годом цены на цветы ко Дню влюбленных выросли на 5-15%. 

«По данным Департамента административных услуг и потребительского рынка, стоимость цветов зависит от их вида, размера и страны происхождения», – пишут в горсовете.

Так средняя стоимость на цветы следующая:

  • розы – от 80 до 160 грн,
  • хризантемы – от 90 до 120 грн,
  • тюльпаны – от 60 до 80 грн,
  • герберы – от 80 до 100 грн.

При этом готовые букеты стартуют от 600 грн, а цветочные композиции в корзинах – от 400 грн.

Читайте также: Взрыв в Харькове: Терехов подтвердил «прилет» БпЛА «Молния» недалеко от домов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
«Мы продержались». Сильные морозы отступают, когда будет плюсовая погода
«Мы продержались». Сильные морозы отступают, когда будет плюсовая погода
09.02.2026, 14:23
Сегодня 10 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 10 февраля 2026: какой праздник и день в истории
10.02.2026, 06:00
Новости Харькова — главное за 10 февраля: смертельный пожар в городе, удары РФ
Новости Харькова — главное за 10 февраля: смертельный пожар в городе, удары РФ
10.02.2026, 08:57
ISW: на двух направлениях области продвинулась РФ. Два села захвачены
ISW: на двух направлениях области продвинулась РФ. Два села захвачены
10.02.2026, 07:36
Утром в Харькове произошла трагедия – в огне погибла женщина
Утром в Харькове произошла трагедия – в огне погибла женщина
10.02.2026, 08:31
Остался без жилья на Золочевщине: пожилого мужчину эвакуировали спасатели
Остался без жилья на Золочевщине: пожилого мужчину эвакуировали спасатели
10.02.2026, 10:31

Новости по теме:

09.01.2026
Сколько убрали деревьев и посадили цветов в 2025 году коммунальщики Харькова
23.10.2025
Что будет вместо цветов на клумбах в саду Шевченко (фото)
08.10.2025
Сад Шевченко начали готовить к зиме: коммунальщики взялись за клумбы (фото)
24.09.2025
Цены на цветы в Харькове перед Днем учителя: изменилась ли стоимость за год
31.03.2021
Чи загрожує відповідальність за збір пролісків у Харкові


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Цветы на День влюбленных обойдутся харьковчанам дороже, чем в прошлом году», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2026 в 09:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе харьковской мэрии рассказали, что в сравнении в прошлым годом цены на цветы ко Дню влюбленных выросли на 5-15%. ".