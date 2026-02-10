Цветы на День влюбленных обойдутся харьковчанам дороже, чем в прошлом году
Фото: ХГС
В пресс-службе Харьковской мэрии рассказали, что в сравнении в прошлым годом цены на цветы ко Дню влюбленных выросли на 5-15%.
«По данным Департамента административных услуг и потребительского рынка, стоимость цветов зависит от их вида, размера и страны происхождения», – пишут в горсовете.
Так средняя стоимость на цветы следующая:
- розы – от 80 до 160 грн,
- хризантемы – от 90 до 120 грн,
- тюльпаны – от 60 до 80 грн,
- герберы – от 80 до 100 грн.
При этом готовые букеты стартуют от 600 грн, а цветочные композиции в корзинах – от 400 грн.
