Live

Квіти на День закоханих обійдуться харків’янам дорожче, ніж минулоріч

Суспільство 09:38   10.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Квіти на День закоханих обійдуться харків’янам дорожче, ніж минулоріч Фото: ХМР

У пресслужбі Харківської мерії розповіли, що в порівнянні з минулим роком ціни на квіти до Дня закоханих зросли на 5-15%. 

За даними Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, вартість квітів залежить від їхнього виду, розміру та країни походження“, – пишуть у міськраді.

Так середня ціна на квіти така:

  • троянди – від 80 до 160 грн.,
  • хризантеми – від 90 до 120 грн.,
  • тюльпани – від 60 до 80 грн.
  • гербери – від 80 до 100 грн.

При цьому готові букети стартують від 600 гривень, а квіткові композиції у кошиках – від 400 гривень.

Читайте також: Вибух у Харкові: Терехов підтвердив «приліт» БпЛА «Мония» біля будинків

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Залишився без житла на Золочівщині: літнього чоловіка евакуювали рятувальники
Залишився без житла на Золочівщині: літнього чоловіка евакуювали рятувальники
10.02.2026, 10:31
Вранці в Харкові сталася трагедія – у вогні загинула жінка
Вранці в Харкові сталася трагедія – у вогні загинула жінка
10.02.2026, 08:31
Новини Харкова — головне за 10 лютого: смертельна пожежа в місті, удари РФ
Новини Харкова — головне за 10 лютого: смертельна пожежа в місті, удари РФ
10.02.2026, 08:57
У прокуратурі показали наслідки вечірнього удару по Харкову (фото)
У прокуратурі показали наслідки вечірнього удару по Харкову (фото)
10.02.2026, 09:49
Синєгубов: троє дітей постраждали від обстрілів РФ
Синєгубов: троє дітей постраждали від обстрілів РФ
10.02.2026, 08:53
Сьогодні 10 лютого 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 10 лютого 2026: яке свято та день в історії
10.02.2026, 06:00

Новини за темою:

09.01.2026
Скільки прибрали дерев і посадили квітів у 2025 році комунальники Харкова
23.10.2025
Що буде замість квітів на клумбах у саду Шевченка (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Квіти на День закоханих обійдуться харків’янам дорожче, ніж минулоріч», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2026 в 09:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі Харківської мерії розповіли, що в порівнянні з минулим роком ціни на квіти до Дня закоханих зросли на 5-15%. ".