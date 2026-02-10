Квіти на День закоханих обійдуться харків’янам дорожче, ніж минулоріч

У пресслужбі Харківської мерії розповіли, що в порівнянні з минулим роком ціни на квіти до Дня закоханих зросли на 5-15%.

“За даними Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, вартість квітів залежить від їхнього виду, розміру та країни походження“, – пишуть у міськраді.

Так середня ціна на квіти така:

троянди – від 80 до 160 грн.,

хризантеми – від 90 до 120 грн.,

тюльпани – від 60 до 80 грн.

гербери – від 80 до 100 грн.

При цьому готові букети стартують від 600 гривень, а квіткові композиції у кошиках – від 400 гривень.