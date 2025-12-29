Live

Снег расчищают в Харькове: за трое суток вывезли больше 1000 кубометров 📹

Харьков 13:13   29.12.2025
Оксана Горун
Снег расчищают в Харькове: за трое суток вывезли больше 1000 кубометров 📹 Фото: пресс-служба ХГС

В мэрии сообщили, что в расчистке дорог и улиц в Харькове участвуют 1800 сотрудников КП «Дорремстрой».

«Бригады КП «Дорремстрой» на выходных очищали от снега дороги, тротуары, придомовые территории. За трое суток они вывезли более 1 тыс. куб. м снега. Сегодня в работах задействовано 1800 работников и 236 единиц спецтехники», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Видео: пресс-служба ХГС

Также уборка идет и в городских парках, там сотрудники «Харьковзеленстроя» убирают снег и посыпают дорожки. Работа идет во всех районах города, подчеркнули в мэрии.

В Харькове расчищают снег
Фото: пресс-служба ХГС

Отметим, Харьковскую область засыпает снегом с 26 декабря. Новые осадки обещают в каждом последующем прогнозе Регионального центра по гидрометеорологии. По предварительным данным синоптиков, снег и метель будут и 30 декабря, небольшой снег — 31-го. Пока что температура воздуха минусовая, так что быстро зимнее настроение не растает.

Читайте также: Холоднее, чем обычно: каким будет январь в Харькове и области – прогноз

В Харькове расчищают снег 4
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун
