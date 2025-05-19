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Экс-депутата «ОПЗЖ», работавшую в оккупации Харьковщины на россиян, осудили

Происшествия 20:56   19.05.2025
Оксана Якушко
Экс-депутата «ОПЗЖ», работавшую в оккупации Харьковщины на россиян, осудили

Осужденная экс-депутат от «ОПЗЖ» находится в розыске, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Женщина, которая в 2020 году стала депутатом в поселке Двуречная от запрещенной в Украине политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», во время оккупации россиянами добровольно работала на них.

В июле 2022 года она заняла должность «исполняющей обязанности председателя Двуречанского территориального управления» так называемой «ВГА Купянского района Харьковской области».

Коллаборантка отвечала за подбор кадров и выдачу зарплаты подчиненным сотрудникам. Также она передавала своим руководителям информацию о помещениях, которые в дальнейшем оккупанты обустраивали под предприятия и учреждения.

Суд состоялся при отсутствии фигурантки. Она сейчас скрывается на территории РФ, срок отбывания наказания будет исчисляться с момента задержания. Осужденная находится в розыске.

Суд признал виновной 51-летнюю женщину в коллаборационной деятельности. Ей назначен наказание в виде 9 лет лишения свободы

Обвинительный приговор вынес Индустриальный райсуд Харькова.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 20:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Осужденная экс-депутат от «ОПЗЖ» находится в розыске, сообщила Харьковская областная прокуратура.".