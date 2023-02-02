За прикладом батька: син екснардепа з ОПЗЖ вирішив піти з Харківської облради

Депутат облради, обраний від забороненої ОПЗЖ, Микита Шенцев опублікував у соцмережах фото заяви про складання депутатських повноважень. Раніше рішення піти з Верховної Ради ухвалив його батько Дмитро Шенцев.

“Я подав заяву про складання депутатських повноважень. В умовах війни управління містом та областю в основному здійснюється органами виконавчої влади й це об’єктивно правильно. Триматися за крісло та грати в такий складний час у політику я не хочу і не можу”, – заявив Шенцев-молодший у пості у фейсбуці.

Депутат від забороненої ОПЗЖ написав, що йшов до обласної ради з “бажанням допомагати людям” та що продовжить цим займатися разом із батьком.

“Часто будь-яка допомога, яку ми надаємо, подається ЗМІ або опонентами, як політичний піар, бажання заробити політичні дивіденди. Тепер мені вже не можна буде дорікнути!” – вважає Шенцев.

Нагадаємо, батько Микити Дмитро Шенцев написав заяву про складання повноважень депутата Верховної Ради ще 19 вересня 2022 року. У Раду Шенцев обирався неодноразово – кілька разів поспіль, починаючи з п’ятого скликання ВР. На останніх парламентських виборах був одним із небагатьох мажоритарників регіону, які виграли вибори, обійшовши опонентів зі “Слуги народу”. Дмитро Шенцев відомий дружбою з ексголовою Харківської ОДА Євгеном Кушнарьовим, зокрема він був присутній на тому самому полюванні, на якому Кушнарьова смертельно поранили.