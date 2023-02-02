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За прикладом батька: син екснардепа з ОПЗЖ вирішив піти з Харківської облради

Політика 09:43   02.02.2023
Оксана Горун
За прикладом батька: син екснардепа з ОПЗЖ вирішив піти з Харківської облради Фото: фейсбук Микити Шенцева

Депутат облради, обраний від забороненої ОПЗЖ, Микита Шенцев опублікував у соцмережах фото заяви про складання депутатських повноважень. Раніше рішення піти з Верховної Ради ухвалив його батько Дмитро Шенцев.

“Я подав заяву про складання депутатських повноважень. В умовах війни управління містом та областю в основному здійснюється органами виконавчої влади й це об’єктивно правильно. Триматися за крісло та грати в такий складний час у політику я не хочу і не можу”, – заявив Шенцев-молодший у пості у фейсбуці.

Депутат від забороненої ОПЗЖ написав, що йшов до обласної ради з “бажанням допомагати людям” та що продовжить цим займатися разом із батьком.

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    • “Часто будь-яка допомога, яку ми надаємо, подається ЗМІ або опонентами, як політичний піар, бажання заробити політичні дивіденди. Тепер мені вже не можна буде дорікнути!” – вважає Шенцев.

    Микита та Дмитро Шенцеви - фото

    Нагадаємо, батько Микити Дмитро Шенцев написав заяву про складання повноважень депутата Верховної Ради ще 19 вересня 2022 року. У Раду Шенцев обирався неодноразово – кілька разів поспіль, починаючи з п’ятого скликання ВР. На останніх парламентських виборах був одним із небагатьох мажоритарників регіону, які виграли вибори, обійшовши опонентів зі “Слуги народу”. Дмитро Шенцев відомий дружбою з ексголовою Харківської ОДА Євгеном Кушнарьовим, зокрема він був присутній на тому самому полюванні, на якому Кушнарьова смертельно поранили.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , ;

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    • Ви читали новину: «За прикладом батька: син екснардепа з ОПЗЖ вирішив піти з Харківської облради»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2023 в 09:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутат облради, обраний від забороненої ОПЗЖ, Микита Шенцев опублікував у соцмережах фото заяви про складання депутатських повноважень. Раніше рішення піти з Верховної Ради ухвалив його батько Дмитро Шенцев".