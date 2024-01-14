У масці й з ножем: на Харківщині рецидивіст пограбував магазин (фото)

У Чугуєві правоохоронці затримали 52-річного чоловіка, який обікрав магазин.

Про злочин правоохоронця 12 січня близько 19:25 повідомила 32-річна продавчиня, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області. Жінка заявила, що невідомий в масці, погрожуючи ножем, забрав 200 гривень з каси та втік.

Правоохоронці протягом кількох годин затримали чоловіка, причетного до скоєння злочину. Ним виявився неодноразово судимий місцевий мешканець.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження, додали в поліції.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 187 ККУ (розбій). Йому загрожує від 8 до 15 років тюрми.