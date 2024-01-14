У масці й з ножем: на Харківщині рецидивіст пограбував магазин (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
У Чугуєві правоохоронці затримали 52-річного чоловіка, який обікрав магазин.
Про злочин правоохоронця 12 січня близько 19:25 повідомила 32-річна продавчиня, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області. Жінка заявила, що невідомий в масці, погрожуючи ножем, забрав 200 гривень з каси та втік.
Правоохоронці протягом кількох годин затримали чоловіка, причетного до скоєння злочину. Ним виявився неодноразово судимий місцевий мешканець.
Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження, додали в поліції.
Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 187 ККУ (розбій). Йому загрожує від 8 до 15 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2024 в 14:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуєві правоохоронці затримали 52-річного чоловіка, який обікрав магазин.".