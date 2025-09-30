Сьогодні 30 вересня: яке свято та день в історії

30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек. У цей день 2022-го Україна подала заявку на вступ до НАТО. У 2016-му знайшли дві картини Ван Гога, які викрали з музею за 14 років до цього. У 1946-му почалося оголошення вироків на Нюрнберзькому процесі. У 1938-му європейські країни підписали Мюнхенську угоду, згідно з якою Німеччина без бою отримала Судетську область Чехословаччини. У 1791-му відбулася прем’єра останньої опери Моцарта. У 1139 році стався вбивчий землетрус у Гянджі (на території сучасного Азербайджану).

Свята та пам’ятні дати 30 вересня

30 вересня в Україні – Всеукраїнський день бібліотек.

У світі: Міжнародний день перекладача.

Також сьогодні: Міжнародний день подкастів, День грязелікування, День «Врятуйте коалу».

30 вересня в історії

30 вересня 1139 року стався землетрус у Гянджі (нині це друге за розміром місто Азербайджану). Оцінки кількості загиблих коливаються від 230 до 300 тисяч. Тож землетрус входить до п’ятірки найсмертоносніших серед тих, які відомі. Підземні поштовхи відчували аж в Алеппо. Подробиці про це природне лихо дійшли до нашого часу завдяки свідченням вірменського вченого та письменника Мхітара Гоша.

“Цим землетрусом багато було зруйновано у багатьох місцях в областях Парисос і Хачен, як у полях, так і в горах. У результаті його столиця Гандзак (це перська назва Гянджі – Ред.) також була кинута в пекло, поглинувши своїх мешканців. І в усіх кінцях своєї поверхні земля тримала їх у своїх обіймах, а в гірських районах багато фортець і сіл були зруйновані разом з монастирями та церквами, які повалилися на голови їхніх жителів, і безліч людей було вбито зруйнованими будинками та вежами”, – писав Мхітар Гош.

Чи не найголовнішою причиною такої кількості жертв стало обвалення частини гори Кяпаз. Гірські породи перегородили річку Курекчай – і та затопила значні простори. У результаті утворилося вісім озер, найвідоміше з яких Гейгель (“Синє озеро”), яке є центром сучасного національного парку.

30 вересня 1791 року відбулася прем’єра останньої опери Моцарта – “Чарівна флейта”. Докладніше.

30 вересня 1938 року уклали Мюнхенську угоду. Вона стала піком “політики умиротворення”, яку намагалися проводити Франція та Велика Британія щодо гітлерівської Німеччини. Європейські країни дозволили собі розділити Чехословаччину – навіть без її участі у переговорах. Докладніше.

30 вересня 1939 року після захоплення Польщі нацистською Німеччиною та СРСР у Парижі створили уряд Польщі у вигнанні. Докладніше.

30 вересня 1946 року у Нюрнберзі почали оголошувати вироки нацистським злочинцям – підсудним на Нюрнберзькому процесі. Докладніше.

30 вересня 2016 року знайшли дві картини Ван Гога, викрадені з музею Амстердама за 14 років до того: “Вид на море у Северінсен” (1882) та “Паства виходить з реформістської церкви в Нью Нене” (1884-1885). Докладніше.

30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО.

Церковне свято 30 вересня

30 вересня за новим церковним календарем християни вшановують пам’ять святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Русі. А також – священномученика Григорія, єпископа, просвітника Великої Вірменії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо ранок похмурий, то найближчі дні будуть теплі.

Суха погода 30 вересня віщує, що зима буде нескоро.

Якщо йде дощ, то зима буде сніжною.

Що не можна робити 30 вересня

Не можна ходити в брудному одязі та спати в несвіжому ліжку.

Не можна пускати в дім чужих людей.

День не підходить для того, щоб робити ремонт.