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Уся територія Росії – місце ведення бойових дій – Касьянов

Події 10:27   26.12.2024
Юрій Касьянов
військовослужбовець ЗСУ
Уся територія Росії – місце ведення бойових дій – Касьянов

У фахівців немає сумнівів, що Embraer E190AR був збитий російською ракетою комплексу “Панцир-С1” під час відбиття атаки українських безпілотників… Висловлюємо свої співчуття народу Азербайджану, і нагадуємо, що вся територія росії вже майже три роки – місце ведення бойових дій; будь-який військовий, інфраструктурний об’єкт, склади, заводи, вузли зв’язку, аеродроми – законні цілі на території болотної імперії для українських дронів. Не літайте туди. Не треба.

Автор: Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 10:27;

  • Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "У фахівців немає сумнівів, що Embraer E190AR був збитий російською ракетою комплексу “Панцир-С1” під час відбиття атаки українських безпілотників… Висловлюємо…".