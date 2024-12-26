Уся територія Росії – місце ведення бойових дій – Касьянов

У фахівців немає сумнівів, що Embraer E190AR був збитий російською ракетою комплексу “Панцир-С1” під час відбиття атаки українських безпілотників… Висловлюємо свої співчуття народу Азербайджану, і нагадуємо, що вся територія росії вже майже три роки – місце ведення бойових дій; будь-який військовий, інфраструктурний об’єкт, склади, заводи, вузли зв’язку, аеродроми – законні цілі на території болотної імперії для українських дронів. Не літайте туди. Не треба.