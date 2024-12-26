Все территория России — мест ведения боевых действий — Касьянов

У специалистов нет сомнений, что Embraer E190AR был сбит российской ракетой комплекса «Панцирь-С1» при отражении атаки украинских беспилотников… Выражаем свои соболезнования народу Азербайджана, и напоминаем, что вся территория россии уже почти три года – место ведения боевых действий; любой военный, инфраструктурный объект, склады, заводы, узлы связи, аэродромы – законные цели на территории болотной империи для украинских дронов. Не летайте туда. Не нужно.