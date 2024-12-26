Все территория России — мест ведения боевых действий — Касьянов
Фото: facebook Юрия Касьянова
У специалистов нет сомнений, что Embraer E190AR был сбит российской ракетой комплекса «Панцирь-С1» при отражении атаки украинских беспилотников… Выражаем свои соболезнования народу Азербайджана, и напоминаем, что вся территория россии уже почти три года – место ведения боевых действий; любой военный, инфраструктурный объект, склады, заводы, узлы связи, аэродромы – законные цели на территории болотной империи для украинских дронов. Не летайте туда. Не нужно.
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- Категории: Мир, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: Азербайджан, война, казахстан, касьянов, Россия, самолет, упал самолет;
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 10:27;
Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У специалистов нет сомнений, что Embraer E190AR был сбит российской ракетой комплекса «Панцирь-С1» при отражении атаки украинских беспилотников… Выражаем свои…".