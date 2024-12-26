Live
  • Чт 26.12.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.86
  • EUR 43.52

Все территория России — мест ведения боевых действий — Касьянов

Мир 10:27   26.12.2024
Юрий Касьянов
военнослужащий ВСУ
Все территория России — мест ведения боевых действий — Касьянов Фото: facebook Юрия Касьянова

У специалистов нет сомнений, что Embraer E190AR был сбит российской ракетой комплекса «Панцирь-С1» при отражении атаки украинских беспилотников… Выражаем свои соболезнования народу Азербайджана, и напоминаем, что вся территория россии уже почти три года – место ведения боевых действий; любой военный, инфраструктурный объект, склады, заводы, узлы связи, аэродромы – законные цели на территории болотной империи для украинских дронов. Не летайте туда. Не нужно.

Автор: Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ
Популярно
Новости Харькова — главное за 26.12: что с теплом в городе, смертельный пожар
Новости Харькова — главное за 26.12: что с теплом в городе, смертельный пожар
26.12.2024, 09:02
Прокуратура: по Харькову били каждые две минуты, какие ранения получили люди
Прокуратура: по Харькову били каждые две минуты, какие ранения получили люди
26.12.2024, 09:48
«Для нас, такая, критическая ситуация»: Синегубов о Харькове после обстрела
«Для нас, такая, критическая ситуация»: Синегубов о Харькове после обстрела
25.12.2024, 11:39
ВС РФ атаковали в новом месте на севере от Харькова: данные Генштаба
ВС РФ атаковали в новом месте на севере от Харькова: данные Генштаба
24.12.2024, 16:47
Почему Харьков, Киев, Днепр после удара сегодня на грани блэкаута — прогноз
Почему Харьков, Киев, Днепр после удара сегодня на грани блэкаута — прогноз
25.12.2024, 19:07
Куда утром «прилетело» и чем били по Харькову, рассказали в ХОВА
Куда утром «прилетело» и чем били по Харькову, рассказали в ХОВА
25.12.2024, 10:55

Новости по теме:

11:02
Две семьи с детьми из Купянска отдохнут в Турции
19:55
Восстановление Харькова: Терехов пригласил лютеран и строителей Азербайджана
16:19
У минирования территорий Карабаха и Украины общие заказчики в кремле — СМИ
15:20
В харьковском аэропорту задержали мошенника из Азербайджана
21:18
Армения и Азербайджан возобновили обстрелы на границе: один военный убит, трое ранены

Вы читали новость: «Все территория России — мест ведения боевых действий — Касьянов»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 10:27;

  • Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У специалистов нет сомнений, что Embraer E190AR был сбит российской ракетой комплекса «Панцирь-С1» при отражении атаки украинских беспилотников… Выражаем свои…".