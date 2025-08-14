Может, это Путину нужен мир как воздух — Касьянов
Фото: facebook Юрия Касьянова
Кто-то может объяснить, почему так возбудились в сети имперские боты, которые часто выдают себя за украинцев, и теперь призывают к миру?.. Ну, это вроде бы нам нужен мир (перемирие), мы истощены, ресурсов у нас меньше, а путин — он же сильный, он давит, ему мир не нужен. Или наоборот? Может, это путину нужен мир как воздух, потому что при таких «успехах» российского наступления империя падет уже к Новому году?.. И не смейтесь. В 1917-м никто и не полагал, что царская власть в российской империи так легко падет, а сама империя окажется на грани полного краха. В 1991-м так же внезапно упал колосс на глиняных ногах – «великий, могучий» (слова из гимна) Советский Союз. Сильные не просят о мире, они принуждают к миру.
