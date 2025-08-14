Live
  • Чт 14.08.2025
Може, це Путіну потрібний мир як повітря – Касьянов

Політика 12:36   14.08.2025
Юрій Касьянов
військовослужбовець ЗСУ
Може, це Путіну потрібний мир як повітря – Касьянов

Хтось може пояснити, чому так збудилися в мережі імперські боти, які часто видають себе за українців, і тепер закликають до миру?.. Ну, це начебто нам потрібен мир (перемир’я), ми виснажені, ресурсів у нас менше, а путін – він же сильний, він же тисне, йому мир не потрібен. Чи навпаки? Може, це путіну потрібен мир як повітря, бо при таких “успіхах” російського наступу імперія впаде вже до Нового року?.. І не смійтеся. У 1917-му ніхто й не думав, що царська влада в російської імперії так легко паде, а сама імперія опиниться на межі повного краху. У 1991-му так само раптово впав колос на глиняних ногах – «великий, могутній» (слова з гімну) Радянський Союз. Сильні не просять про мир, вони примушують до миру.

Автор: Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ
