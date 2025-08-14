Може, це Путіну потрібний мир як повітря – Касьянов
Хтось може пояснити, чому так збудилися в мережі імперські боти, які часто видають себе за українців, і тепер закликають до миру?.. Ну, це начебто нам потрібен мир (перемир’я), ми виснажені, ресурсів у нас менше, а путін – він же сильний, він же тисне, йому мир не потрібен. Чи навпаки? Може, це путіну потрібен мир як повітря, бо при таких “успіхах” російського наступу імперія впаде вже до Нового року?.. І не смійтеся. У 1917-му ніхто й не думав, що царська влада в російської імперії так легко паде, а сама імперія опиниться на межі повного краху. У 1991-му так само раптово впав колос на глиняних ногах – «великий, могутній» (слова з гімну) Радянський Союз. Сильні не просять про мир, вони примушують до миру.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: касьянов, мир, переговоры, перемирие, путін, сша, Трамп;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Може, це Путіну потрібний мир як повітря – Касьянов»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2025 в 12:36;
Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Хтось може пояснити, чому так збудилися в мережі імперські боти, які часто видають себе за українців, і тепер закликають до…".