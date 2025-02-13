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Шанси Порошенка повернутися на Банкову зросли до небес – Касьянов

Політика 09:34   13.02.2025
Юрій Касьянов
військовослужбовець ЗСУ
Шанси Порошенка повернутися на Банкову зросли до небес – Касьянов

Заздрю Порошенку. Адже ким він був до санкцій РНБО? Простим українським олігархом, колишнім президентом, простроченим депутатом, волонтером – таких у нас хоч греблю гати. А тепер Петро Олексійович – батько української демократії, лідер опозиції. Тепер його шанси повернутися на Банкову зросли до небес, як колись у Трампа, після відкриття на нього купи кримінальних справ. Народ любить скривджених, нещасних, гнаних героїв. І РНБО, здається, їх теж любить, інакше ніяк не пояснити цей ідіотизм.

Автор: Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ
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Ви читали новину: «Шанси Порошенка повернутися на Банкову зросли до небес – Касьянов»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 09:34;

  • Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заздрю Порошенку. Адже ким він був до санкцій РНБО? Простим українським олігархом, колишнім президентом, простроченим депутатом, волонтером – таких у…".