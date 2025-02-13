Шанси Порошенка повернутися на Банкову зросли до небес – Касьянов

Заздрю Порошенку. Адже ким він був до санкцій РНБО? Простим українським олігархом, колишнім президентом, простроченим депутатом, волонтером – таких у нас хоч греблю гати. А тепер Петро Олексійович – батько української демократії, лідер опозиції. Тепер його шанси повернутися на Банкову зросли до небес, як колись у Трампа, після відкриття на нього купи кримінальних справ. Народ любить скривджених, нещасних, гнаних героїв. І РНБО, здається, їх теж любить, інакше ніяк не пояснити цей ідіотизм.