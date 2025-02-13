Шансы Порошенко вернуться на Банковую возросли до небес — Касьянов

Завидую Порошенко. Ведь кем он был до санкций СНБО? Простым украинским олигархом, бывшим президентом, просроченным депутатом, волонтером — таких у нас пруд пруди. А теперь Петр Алексеевич – отец украинской демократии, лидер оппозиции. Теперь его шансы вернуться на Банковую выросли до небес, как когда-то у Трампа, после открытия на него груды уголовных дел. Народ любит обиженных, несчастных, гонимых героев. И СНБО, кажется, их тоже любит, иначе никак не объяснить этот идиотизм.