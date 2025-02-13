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Шансы Порошенко вернуться на Банковую возросли до небес — Касьянов

Политика 09:34   13.02.2025
Юрий Касьянов
военнослужащий ВСУ
Шансы Порошенко вернуться на Банковую возросли до небес — Касьянов Фото: facebook Юрия Касьянова

Завидую Порошенко. Ведь кем он был до санкций СНБО? Простым украинским олигархом, бывшим президентом, просроченным депутатом, волонтером — таких у нас пруд пруди. А теперь Петр Алексеевич – отец украинской демократии, лидер оппозиции. Теперь его шансы вернуться на Банковую выросли до небес, как когда-то у Трампа, после открытия на него груды уголовных дел. Народ любит обиженных, несчастных, гонимых героев. И СНБО, кажется, их тоже любит, иначе никак не объяснить этот идиотизм.

Автор: Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 09:34;

  • Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завидую Порошенко. Ведь кем он был до санкций СНБО? Простым украинским олигархом, бывшим президентом, просроченным депутатом, волонтером — таких у…".