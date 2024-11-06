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Трамп переміг. Але ми ще не програли – Касьянов

Політика 10:42   06.11.2024
Юрій Касьянов
військовослужбовець ЗСУ
Трамп переміг. Але ми ще не програли – Касьянов

Трамп переміг. Але ми ще не програли. Хтозна, що робитиме Трамп-президент задля безпеки на Європейському континенті. Можливо, нас віддадуть путіну, як у 1938-му подарували Гітлеру Чехословаччину. Може – навпаки. Одне відомо точно: щоб уникнути приниження, зґвалтування, мученицької смерті в полоні, щоб знову не потрапити під чобіт імперії, яка цього разу вже точно знищить усе українське, треба битися.

Автор: Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 10:42;

  • Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамп переміг. Але ми ще не програли. Хтозна, що робитиме Трамп-президент задля безпеки на Європейському континенті. Можливо, нас віддадуть путіну,…".