Трамп переміг. Але ми ще не програли – Касьянов
Трамп переміг. Але ми ще не програли. Хтозна, що робитиме Трамп-президент задля безпеки на Європейському континенті. Можливо, нас віддадуть путіну, як у 1938-му подарували Гітлеру Чехословаччину. Може – навпаки. Одне відомо точно: щоб уникнути приниження, зґвалтування, мученицької смерті в полоні, щоб знову не потрапити під чобіт імперії, яка цього разу вже точно знищить усе українське, треба битися.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, выборы в США, касьянов, Трамп;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Трамп переміг. Але ми ще не програли – Касьянов»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 10:42;
Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамп переміг. Але ми ще не програли. Хтозна, що робитиме Трамп-президент задля безпеки на Європейському континенті. Можливо, нас віддадуть путіну,…".