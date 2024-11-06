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Трамп победил. Но мы еще не проиграли — Касьянов

Мир 10:42   06.11.2024
Юрий Касьянов
военнослужащий ВСУ
Трамп победил. Но мы еще не проиграли — Касьянов Фото: facebook Юрия Касьянова

Трамп победил. Но мы еще не проиграли. Как знать, что будет делать Трамп-президент для безопасности на Европейском континенте. Возможно, нас отдадут путину, как в 1938 году подарили Гитлеру Чехословакию. Может – наоборот. Одно известно точно: во избежание унижения, изнасилования, мученической смерти в плену, чтобы снова не попасть под сапог империи, которая на этот раз точно уничтожит все украинское, надо драться.

Автор: Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 10:42;

  • Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамп победил. Но мы еще не проиграли. Как знать, что будет делать Трамп-президент для безопасности на Европейском континенте. Возможно, нас…".