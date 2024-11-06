Трамп победил. Но мы еще не проиграли — Касьянов
Фото: facebook Юрия Касьянова
Трамп победил. Но мы еще не проиграли. Как знать, что будет делать Трамп-президент для безопасности на Европейском континенте. Возможно, нас отдадут путину, как в 1938 году подарили Гитлеру Чехословакию. Может – наоборот. Одно известно точно: во избежание унижения, изнасилования, мученической смерти в плену, чтобы снова не попасть под сапог империи, которая на этот раз точно уничтожит все украинское, надо драться.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: война, выборы в США, касьянов, Трамп;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 10:42;
Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамп победил. Но мы еще не проиграли. Как знать, что будет делать Трамп-президент для безопасности на Европейском континенте. Возможно, нас…".