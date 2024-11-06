Трамп победил. Но мы еще не проиграли — Касьянов

Трамп победил. Но мы еще не проиграли. Как знать, что будет делать Трамп-президент для безопасности на Европейском континенте. Возможно, нас отдадут путину, как в 1938 году подарили Гитлеру Чехословакию. Может – наоборот. Одно известно точно: во избежание унижения, изнасилования, мученической смерти в плену, чтобы снова не попасть под сапог империи, которая на этот раз точно уничтожит все украинское, надо драться.