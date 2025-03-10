Єдиний спосіб не стати жертвою – бути сильним – Касьянов
Крутий розворот зовнішньої політики США на 180 градусів, що відбувається на наших очах і ціною нашої крові, – явище безпрецедентне, яке матиме далекосяжні наслідки для всього світу. Але ось самі спроби домовитися за рахунок когось, і навіть без участі предмета переговорів у самих переговорах – справа звичайна, буденна. Сильні завжди так чинили щодо слабких… Єдиний спосіб не стати жертвою, щоб тебе не з’їли – бути сильним.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: касьянов, сша;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 10:39;
Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Крутий розворот зовнішньої політики США на 180 градусів, що відбувається на наших очах і ціною нашої крові, – явище безпрецедентне,…".