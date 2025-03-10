Єдиний спосіб не стати жертвою – бути сильним – Касьянов

Крутий розворот зовнішньої політики США на 180 градусів, що відбувається на наших очах і ціною нашої крові, – явище безпрецедентне, яке матиме далекосяжні наслідки для всього світу. Але ось самі спроби домовитися за рахунок когось, і навіть без участі предмета переговорів у самих переговорах – справа звичайна, буденна. Сильні завжди так чинили щодо слабких… Єдиний спосіб не стати жертвою, щоб тебе не з’їли – бути сильним.