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Единственный способ не стать жертвой — быть сильным — Касьянов

Мир 10:39   10.03.2025
Юрий Касьянов
военнослужащий ВСУ
Единственный способ не стать жертвой — быть сильным — Касьянов Фото: facebook Юрия Касьянова

Крутой разворот внешней политики США на 180 градусов, происходящий на наших глазах и ценой нашей крови, — беспрецедентное явление, которое будет иметь далеко идущие последствия для всего мира. Но вот сами попытки договориться за счет кого-то, и даже без участия предмета переговоров в самих переговорах – дело обычное, обыденное. Сильные всегда так поступали по отношению к слабым… Единственный способ не стать жертвой, чтобы тебя не съели – быть сильным.

Автор: Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ
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  • • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 10:39;

  • Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Крутой разворот внешней политики США на 180 градусов, происходящий на наших глазах и ценой нашей крови, — беспрецедентное явление, которое…".