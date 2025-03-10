Единственный способ не стать жертвой — быть сильным — Касьянов

Крутой разворот внешней политики США на 180 градусов, происходящий на наших глазах и ценой нашей крови, — беспрецедентное явление, которое будет иметь далеко идущие последствия для всего мира. Но вот сами попытки договориться за счет кого-то, и даже без участия предмета переговоров в самих переговорах – дело обычное, обыденное. Сильные всегда так поступали по отношению к слабым… Единственный способ не стать жертвой, чтобы тебя не съели – быть сильным.