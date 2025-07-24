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Азербайджан прийняв на відпочинок дітей із Харкова

Світ 20:27   24.07.2025
Оксана Горун
Азербайджан прийняв на відпочинок дітей із Харкова

В Азербайджан на 10 днів з’їздили діти загиблих, зниклих і поранених поліціянтів із Харківської області, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Десять днів хлопці та дівчата оздоровлювалися в районах Габали та Шекі, а також мали змогу відволіктися від постійних ворожих обстрілів”, – поінформували у ГУНП.

Відпочинок організували спільно керівництво ГУНП та представники народу Азербайджану й посольства України в Азербайджані.

“Для дітей щодня проводили розважально-екскурсійні заходи. Програма включала екскурсії туристичними місцями країни. Поїздка до узбережжя Каспійського моря стала для підлітків гарною мандрівкою”, – зазначили в Нацполіції.

Школярі вже повернулися з подорожі додому.

Нагадаємо, на тлі різкого погіршення відносин з РФ Азербайджан дедалі інтенсивніше демонструє підтримку Україні. 20 липня російська пропаганда не могла знайти собі місця після того, як президент Азербайджану Ільхам Алієв прийняв у подарунок шеврони ЗСУ і сказав: “Дякую вам за те, що ви робите. Продовжуйте так само”. Крім того, азербайджанський лідер порадив Україні “ніколи не погоджуватися на окупацію”.

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Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Азербайджан прийняв на відпочинок дітей із Харкова»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2025 в 20:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Азербайджан на 10 днів з’їздили діти загиблих, зниклих і поранених поліціянтів із Харківської області, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області".