Азербайджан прийняв на відпочинок дітей із Харкова
В Азербайджан на 10 днів з’їздили діти загиблих, зниклих і поранених поліціянтів із Харківської області, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
“Десять днів хлопці та дівчата оздоровлювалися в районах Габали та Шекі, а також мали змогу відволіктися від постійних ворожих обстрілів”, – поінформували у ГУНП.
Відпочинок організували спільно керівництво ГУНП та представники народу Азербайджану й посольства України в Азербайджані.
“Для дітей щодня проводили розважально-екскурсійні заходи. Програма включала екскурсії туристичними місцями країни. Поїздка до узбережжя Каспійського моря стала для підлітків гарною мандрівкою”, – зазначили в Нацполіції.
Школярі вже повернулися з подорожі додому.
Нагадаємо, на тлі різкого погіршення відносин з РФ Азербайджан дедалі інтенсивніше демонструє підтримку Україні. 20 липня російська пропаганда не могла знайти собі місця після того, як президент Азербайджану Ільхам Алієв прийняв у подарунок шеврони ЗСУ і сказав: “Дякую вам за те, що ви робите. Продовжуйте так само”. Крім того, азербайджанський лідер порадив Україні “ніколи не погоджуватися на окупацію”.
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- Категорії: Світ, Суспільство, Харків; Теги: Азербайджан, діти, новини Харкова, отдых, поліція;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2025 в 20:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Азербайджан на 10 днів з’їздили діти загиблих, зниклих і поранених поліціянтів із Харківської області, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області".