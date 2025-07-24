Азербайджан прийняв на відпочинок дітей із Харкова

В Азербайджан на 10 днів з’їздили діти загиблих, зниклих і поранених поліціянтів із Харківської області, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Десять днів хлопці та дівчата оздоровлювалися в районах Габали та Шекі, а також мали змогу відволіктися від постійних ворожих обстрілів”, – поінформували у ГУНП.

Відпочинок організували спільно керівництво ГУНП та представники народу Азербайджану й посольства України в Азербайджані.

“Для дітей щодня проводили розважально-екскурсійні заходи. Програма включала екскурсії туристичними місцями країни. Поїздка до узбережжя Каспійського моря стала для підлітків гарною мандрівкою”, – зазначили в Нацполіції.

Школярі вже повернулися з подорожі додому.

Нагадаємо, на тлі різкого погіршення відносин з РФ Азербайджан дедалі інтенсивніше демонструє підтримку Україні. 20 липня російська пропаганда не могла знайти собі місця після того, як президент Азербайджану Ільхам Алієв прийняв у подарунок шеврони ЗСУ і сказав: “Дякую вам за те, що ви робите. Продовжуйте так само”. Крім того, азербайджанський лідер порадив Україні “ніколи не погоджуватися на окупацію”.