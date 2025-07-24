Азербайджан принял на отдых детей из Харькова

В Азербайджан на 10 дней съездили дети погибших, пропавших и раненых полицейских из Харьковской области, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Десять дней ребята оздоровлялись в районах Габалы и Шеки, а также имели возможность отвлечься от постоянных вражеских обстрелов», — проинформировали в ГУНП.

Отдых организовали совместно руководство ГУНП и представители народа Азербайджана и посольства Украины в Азербайджане.

«Для детей ежедневно проводили развлекательно-экскурсионные мероприятия. Программа включала экскурсии по туристическим местам страны. Поездка на побережье Каспийского моря стала для подростков хорошим путешествием», — отметили в Нацполиции.

Школьники уже вернулись из поездки домой.

Напомним, на фоне резкого ухудшения отношений с РФ Азербайджан все интенсивнее демонстрирует поддержку Украине. 20 июля российская пропаганда не могла найти себе места после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в подарок шевроны ВСУ и сказал: «Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте так же». Кроме того, азербайджанский лидер посоветовал Украине «никогда не соглашаться на оккупацию».