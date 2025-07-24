Азербайджан принял на отдых детей из Харькова
В Азербайджан на 10 дней съездили дети погибших, пропавших и раненых полицейских из Харьковской области, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Десять дней ребята оздоровлялись в районах Габалы и Шеки, а также имели возможность отвлечься от постоянных вражеских обстрелов», — проинформировали в ГУНП.
Отдых организовали совместно руководство ГУНП и представители народа Азербайджана и посольства Украины в Азербайджане.
«Для детей ежедневно проводили развлекательно-экскурсионные мероприятия. Программа включала экскурсии по туристическим местам страны. Поездка на побережье Каспийского моря стала для подростков хорошим путешествием», — отметили в Нацполиции.
Школьники уже вернулись из поездки домой.
Напомним, на фоне резкого ухудшения отношений с РФ Азербайджан все интенсивнее демонстрирует поддержку Украине. 20 июля российская пропаганда не могла найти себе места после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в подарок шевроны ВСУ и сказал: «Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте так же». Кроме того, азербайджанский лидер посоветовал Украине «никогда не соглашаться на оккупацию».
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- Категории: Мир, Общество, Харьков; Теги: Азербайджан, діти, дети, новости Харькова, отдых, полиция;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2025 в 20:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Азербайджан на 10 дней съездили дети погибших, пропавших и раненых полицейских из Харьковской области, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области".