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Азербайджан принял на отдых детей из Харькова

Мир 20:27   24.07.2025
Оксана Горун
Азербайджан принял на отдых детей из Харькова

В Азербайджан на 10 дней съездили дети погибших, пропавших и раненых полицейских из Харьковской области, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Десять дней ребята оздоровлялись в районах Габалы и Шеки, а также имели возможность отвлечься от постоянных вражеских обстрелов», — проинформировали в ГУНП.

Отдых организовали совместно руководство ГУНП и представители народа Азербайджана и посольства Украины в Азербайджане.

«Для детей ежедневно проводили развлекательно-экскурсионные мероприятия. Программа включала экскурсии по туристическим местам страны. Поездка на побережье Каспийского моря стала для подростков хорошим путешествием», — отметили в Нацполиции.

Школьники уже вернулись из поездки домой.

Напомним, на фоне резкого ухудшения отношений с РФ Азербайджан все интенсивнее демонстрирует поддержку Украине. 20 июля российская пропаганда не могла найти себе места после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в подарок шевроны ВСУ и сказал: «Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте так же». Кроме того, азербайджанский лидер посоветовал Украине «никогда не соглашаться на оккупацию».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2025 в 20:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Азербайджан на 10 дней съездили дети погибших, пропавших и раненых полицейских из Харьковской области, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области".